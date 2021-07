Le jeune sénégalais du FC Metz, Aboubacar Lô, part en prêt au SO Cholet qui évolue en 3ème division française.

Arrivé au FC Metz en février 2019, le défenseur sénégalais de 21 ans n’évoluera pas cette année non plus avec les Grenats. Il sera envoyé en prêt au SO Cholet, jusqu’en 2022, pour trouver du temps de jeu dans ce club de National 1.

Le joueur formé à Génération Foot n’a pas encore disputé le moindre match avec le club de la Moselle. Il avait été prêté la saison passée au RFC Seraing en Belgique où il a eu du mal à s’imposer en étant le plus souvent pas dans l’effectif.