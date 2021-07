« Il veut être un grand manager à l’avenir et tous les garçons étaient heureux de le voir, d’avoir une conversation rapide avec lui et de discuter un peu de City et de Liverpool. C’était agréable de le rencontrer à nouveau« , explique le numéro 10 de Liverpool. Sadio poursuit en évoquant sa relation avec l’ivoirien qu’il considère comme un grand ami. « C’est un très, très bon gars et je le connais depuis 2004. C’est un bon ami à moi, donc nous restons toujours en contact et quand il m’a demandé si je pouvais demander au patron s’il pouvait venir assister à l’entraînement, j’ai dit : « Avec plaisir » et je pense que le patron était heureux d’avoir Yaya avec nous aujourd’hui pour regarder l’entraînement et apprendre quelque chose parce que je lui souhaite le meilleur ».

Great to meet coach Klopp and watch the @liverpoolfc squad training! 🙌🏾 Top manager and what a humble man, really enjoyed my time with you coach Klopp and the lads here today👍🏾 pic.twitter.com/biCcQ4uaan

— Yaya Touré (@YayaToure) July 22, 2021