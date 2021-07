Les choses sérieuses commencent pour le Barça. Une nouvelle saison commence pour le Club Catalan. Après plusieurs épisodes durant les derniers mois, les Blaugranas se penchent désormais sur le sportif, avec leur premier match de préparation de la nouvelle saison.

Ce mercredi, le FC Barcelone affronte (17h00 GMT) le Club Gimnàstic de Tarragona en amical, à l’Estadi Johan Cruyff. Une rencontre si particulière qui ne comptera que sept joueurs de l’équipe première et donc qui verrait beaucoup nouvelles têtes dont celle d’un Sénégalais.

A l’absence de Moussa Wagué, qui appartient toujours au Club mais qui est encore en convalescence, c’est son compatriote Moussa Ndiaye qui a eu le privilège d’être appelé par le technicien néerlandais, Ronald Koeman pour ce duel entre deux Clubs catalans.

Alors qu’il n’avait jusque-là joué pour les Juvenil A, l’international sénégalais, venu renforcer le Barça B en août 2020, figure sur une liste de 23 joueurs. Il pourrait donc disputer ses premières minutes avec l’équipe première cet après-midi et aux cotés d’une figure comme Gerard Piqué dans un Stade qu’il connait bien.

