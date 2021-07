En perte de vitesse dans sa passion ces dernières années, Pape Maly Diamanka pourrait avoir une carte à jouer à Girona cette saison.

Pape Maly Diamanka pourrait rester à Girona cette saison. Arrivé il y a deux ans en provenance du Club Deportivo Numancia, le milieu défensif n’a jusque-là eu un temps de jeu conséquent notamment sous les ordres de Francisco Rodríguez Vílchez. De retour de prêt après une saison passée avec le maillot d’Albacete, l’ancien joueur de l’Union Sportive de Gorée compte rebâtir les cartes pour rester en Catalogne.

Ce mardi, comme informe AS, Pape Maly Diamanka a réalisé son premier entrainement de la pré-saison avec Girona. Lié avec les Blanquivermells Gironistes jusqu’en juin 2022, le joueur de 31 ans dispose d’une belle cote dans le marché des transferts et pourrait permettre à Girona de gagner de l’argent et, aussi, donner de l’air à la masse salariale du Club. Mais il y a une homme à écouter.

Michel Sanchez, le facteur X ?

Toujours selon AS, le directeur sportif de Girona, Quique Cárcel, est prêt à écouter le nouvel entraineur. Pour avoir eu Pape Maly Diamanka sous ses ordres lors de la saison 2011-2012 de LaLiga avec le Rayo Vallecano, l’entraineur madrilène connait parfaitement le joueur et estime qu’il peut lui confier les clés de son milieu. Rester ou partir à un an avant la fin du contrat, une décision devrait être prise dans les prochains jours.

wiwsport.com