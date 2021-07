Ce dimanche 18 juillet aux alentours de 19h30 GMT, s’est clôturée la seconde édition de la CAN version amiénoise. Une compétition remportée par une belle équipe du Sénégal, tombeuse du « Reste du Monde » en finale.

Après un très beau début de compétition, avec un niveau très homogène sur le terrain, et une belle fête populaire autour, cette CAN aurait pu prendre un tournant plus négatif dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, après cette journée des quarts de finale, des dégradations ont eu lieu au stade Gustave Charpentier, rendant impraticable le terrain où devait se dérouler les demi-finales puis la finale.

De fâcheux évènements, qui poussait L’Equipe 80, organisatrice du tournoi, à se retirer. Mais à l’initiative des équipes restantes, et de différents soutiens de l’association, ces phases finales avaient finalement lieu au terrain synthétique Avenue de la Paix.

Cette fois-ci le Sénégal ne loupe pas le coche. Dimanche à 15h30, se déroulait donc la première des demi-finales, entre une équipe d’Africa United ayant séduit de nombreux observateurs depuis le début du tournoi, et des Sénégalais régulièrement cités parmi les favoris, et qui s’étaient d’ailleurs inclinés en finale face au Maroc la saison dernière.

Dans cette demi-finale très disputée, les Sénégalais, menés 3-2 en seconde période, retournaient finalement la situation pour s’imposer 4-3 grâce à un but décisif de Mathurin Sakho.

Dans la seconde demi-finale, le Cap-Vert, emmené par un Michel Monteiro en très grande forme, affronté une équipe du Reste du Monde sortie des poules à l’ultime minute de son troisième match. Mais si le Cap-Vert avait mené à deux reprises grâce à l’inévitable Michel Monteiro, le Reste du Monde était revenu au score à chaque fois (2-2), pour finalement s’imposer aux tirs au but, grâce notamment à un arrêt de Maxime Josse.

En finale, après un premier acte très fermé (0-0), la seconde période allait totalement s’emballer. Les Sénagalais ouvraient le score puis pensaient faire le break en ajoutant un second, puis un troisième but avant la moitié de ce deuxième acte (3-0). Alors qu’on pouvait les croire assommés, les joueurs du Reste du Monde faisaient preuve d’une belle force mentale pour revenir à 3-1 puis 3-2.

Les Lions de la Teranga se mettaient finalement à l’abri avec un 4ème but, qui assurait définitivement leur succès malgré une réduction du score adverse en fin de match. Score final 4-3, le Sénégal remporte donc cette seconde édition de la CAN amiénoise. Côté récompense personnelle, c’est Mathurin Sakho qui était élu joueur du tournoi, tandis que Maxime Josse remportait le trophée de meilleur gardien.

Si les incidents de samedi auraient pu ternir la compétition, c’est bien le football qui a triomphé dans cette CAN amiénoise 2021, qui aura encore réuni de nombreux amiénois autour d’une passion commune.

Par Gazette Sports