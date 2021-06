Cette saison, le latéral gauche (ou du moins latéral de formation), Saliou Ciss a réussi un exercice à la hauteur avec l’AS Nancy Lorraine. Une bonne saison qui force son retour dans l’Equipe Nationale du Sénégal.

Toujours prêt à donner le meilleur de lui-même, de la première à la quatre-vingt-dix minutes, Saliou Ciss s’est taillé une place privilégiée dans son Club mais également dans les choix d’Aliou Cissé. Sans aucun doute, en 2020-2021, le joueur de 31 ans a été le plus brillant parmi les latéraux (gauche / droit) sénégalais en activité. Une saison qui l’a élevé au rang des joueurs les plus polyvalents dans La Tanière et durant toute la saison, il a confirmé que l’âge ou les commentaires ne comptent pas pour un joueur d’excellente qualité.

Il résulte de dire que de l’Académie Diambars au SCO Angers en passant par le Tromsø Idrettslag, Valenciennes jusqu’à arriver à l’AS Nancy Lorraine, Saliou Ciss n’a pas connu une trajectoire professionnelle fabuleuse notamment dans le football élite, mais il a constamment été au meilleur niveau pour évoluer dans ses Clubs respectifs très particulièrement cette saison avec Nancy en Ligue 2 et pour être sélectionné en Equipe Nationale.

Au courant des 25 titularisations qu’il a bénéficié en 2020-2021 dans l’antichambre de la première division française, Saliou Ciss a montré un niveau incroyable en terminant la saison de Ligue 2 en tant que cinquième joueur le plus décisif de Nancy grâce à ses cinq buts et trois passes décisives. Pas le moins polyvalent parmi les joueurs de son équipe et du Championnat, il a connu plusieurs postes cette saison.

Plus reconnu en tant que latéral gauche, Ciss a évolué dans cette position à 17 reprises, mais, comme lors des deux dernières journées contre Rodez et Amiens, il a joué comme défenseur central, son poste de formation. De plus, le milieu de terrain ne restera pas le moins parcouru par le joueur car à quatre reprises, il aura évolué en tant milieu gauche (contre Troyes, Guingamp, Havre et Chambly) et deux fois au milieu droit (contre Niort et Pau FC).

Convoqué pour la première fois chez les Lions par Mayacine Mar, alors sélectionneur intérimaire du Sénégal, lors d’un match amical contre le Niger le 14 novembre 2012 (1-1 , but de Sadio Mané), Saliou Ciss (18 sélections) est devenu providentiel depuis la nomination d’Aliou Cissé. C’est d’ailleurs ce technicien qui l’a rappelé en Equipe Nationale en 2015 pour un match amical contre l’Algérie après une absence de plus d’un an.

Absent dans La Tanière depuis la défaite (3-1) en amical contre le Maroc, le 09 octobre 2020, Saliou Ciss a signé son grand retour et devrait être aligné par Aliou Cissé pour la rencontre amicale face à la Zambie, cet après-midi au Stade Lat Dior de Thiès. Une occasion pour le Nancéen de montrer sa vraie valeur et sa bonne forme en 2020-2021 au public sénégalais qui sera présent dans l’enceinte de Thiès mais également devant le petit écran à partir de 19h00 GMT.

wiwsport.com