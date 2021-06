L’Equipe Nationale du Sénégal joue son premier match amical de cette fenêtre FIFA de juin, ce samedi au Stade Lat Dior de Thiès. Les Lions feront face aux Chipolopolos de la Zambie et pour la première fois depuis longtemps devant leur public.

Finie la vie en club pour cet exercice 2020-2021 pour les joueurs sénégalais qui retrouvent en ce début de mois de juin la Tanière pour défier à domicile la Zambie et le Cap-Vert. Plus que de simples rencontres amicales, Aliou Cissé avait pris rendez-vous avec les Sénégalais, suite au goût amer qu’avaient laissé les deux dernières sorties de sa sélection au mois de mars derniers avec deux nuls face au Congo et l’Eswatini. Les Lions devront gagner mais pas seulement, ils devront le faire avec la manière face à un ancien champion d’Afrique, la Zambie, ce samedi soir à Thiès.

Ce match qui sera diffusé sur la RTS à partir de 19H00 GMT, servira à Cissé de mettre en place sa stratégie et ses plans de jeu. Il ne sera pas très tôt de tirer le meilleur de ce groupe au potentiel incommensurable. Il s’agira de convaincre un public sénégalais déjà dépité de voir jouer leur sélection nationale où évoluent Sadio Mané, Gana Gueye, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy…

