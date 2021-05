Il le faillait bien car c’était la dernière chance. Plusieurs semaines loin des places qualificatives en Ligue des Champions, Liverpool savait dès hier mardi que son destin ne dépendait que de lui même. Après la défaite de Leicester City sur le terrain de Chelsea, l’équipe de Jurgen Klopp s’était ouvert un boulevard pour se qualifier pour la prochaine édition de C1.

Et l’occasion n’a pas été vendangée au terme de la 37e journée de Premier League. Les partenaires de Sadio Mané ont, malgré tout, souffert face à une équipe de Burnley qui, avec beaucoup plus d’inspiration aurait pu faire très mal à des Reds toujours fébriles en défense. Mais il fallait compter sur le talent individuel des joueurs de Jurgen Klopp pour s’en sortir.

Après 43 minutes de jeu, c’est Roberto Firmino qui ouvrira le score de la rencontre. Sur une belle action collective, menée notamment par l’avant dernière passe de Sadio Mané, Andy Robertson attribue un caviar à l’attaquant brésilien, qui prend à contre pied Will Noris. Un but à rien à la pause pour Liverpool.

Au retour des vestiaires, le match ne sera pas trop emballé, mais Sadio Mané, auteur d’un excellent match dans sa couloir gauche, trouve parfaitement la tête Nathaniel Phillips sur un centre. Le jeune défenseur anglais n’abdique pas et inscrit son premier but sous le maillot de Liverpool (2-0 , 52e).

Malgré quelques occasions de la part des locaux, Alisson va réussir un clean-sheet et verra même son équipe sceller le score dans les dernières minutes grâce à Alex Oxlade-Chamberlain, servi par la deuxième passe décisive du match d’Andy Robertson. Fin du temps réglementaire et victoire de Liverpool, qui prenait donc la quatrième place à Leicester, avec le même nombre de points mais une meilleure différence de buts.

