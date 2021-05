Auteur de 7 clean Sheets sur les 12 derniers matchs du Jaraaf en Coupe CAF, Pape Seydou Ndiaye retrouve encore l’Equipe nationale pour les deux matchs, 5 et 8 juin , contre la Zambie et le Cap-Vert à Thiès.

Rappelé en Equipe nationale en mars dernier contre le Congo (0-0) et Eswatini (1-1) lors des deux dernières journées des qualifications pour la CAN 2022, après trois ans d’absence dans la Tanière, le gardien du Jaraaf sera encore de la partie.

Selon les informations du quotidien l’Observateur, il fait partie de la liste qui sera publiée par Aliou Cissé pour les deux matchs amicaux des 5 et 8 juin contre la Zambie et le Cap-Vert à Thiès.

Revenu en sélection il y a deux mois par Aliou Cissé, laissé sur le banc au Congo et à Thiès, le gardien qui a débuté dans le championnat sénégalais à l’AS Douanes, avait vu Bingourou Kamara et Sény Dieng être titularisés sur les deux rencontres, en l’absence d’Edouard Mendy et Alfred Gomis.

Une concurrence dans les cages à laquelle le portier du Jaraaf doit faire face pour gagner en régularité en sélection. Le chemin pour faire partie des Lions qui seront au Cameroun l’année prochaine pour la CAN 2022 passe par là.

Avec L’observateur