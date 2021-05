Privés des infrastructures, les acteurs sportifs des parcelles assainies sont venus exprimer leur colère ce mercredi devant le portail du stade municipal. Un Sit-in a été organisé par les dirigeants des zones 8b et C en collaboration avec l’ODCAV pour réclamer l’ouverture de leur ‘bijou’, en travaux depuis le début de l’année 2012.

La patience des acteurs sportifs des parcelles assainies a, semble-t-il atteint ses limites. Ce matin, devant la porte du stade municipal, une centaine de personnes dont un démembrement de l’ODCAV (Organisation départementale de coordination des activités de vacances de Dakar) est venue crier leur ras-le-bol sur les travaux du stade, qui, depuis 9 ans sont en cours. Amadou Kane président d’ONVAC (Organisation nationale des activités de vacances) en compagnie de Pape Momar Lo, patron de l’ODCAV de Dakar ont assisté à la manifestation.

“Nous voulons que les infrastructures soient mises à notre disposition le plutôt possible pour pouvoir y organiser nos manifestations sportives et culturelles afin que cela puisse être utiles aux sportifs“, demande Amadou Kane. Au-delà de ce stade des Parcelles Assainies, le président Amadou Kane demande la réhabilitation du Stade Demba Diop fermé depuis 2017. Dans la foulée, il a réclamé également l’achèvement des travaux des terrains de Yoff et de Ngor. Une nouvelle manifestation n’est pas exclue pour se faire entendre davantage, véhicule la foule.

Le ministre des sports pour calmer le jeu

Le Ministre des sport sénégalais, Matar Ba va organiser cet après-midi une réunion avec les membres de l’ONVAC (Organisation nationale des activités de vacances), la mairie et les personnes concernées pour trouver un terrain d’entente selon le président de l’ONCAV qui demeure persuadé qu’au sortir de cette rencontre, des solutions dont la date d’ouverture du stade municipal des parcelles assainies seront annoncées.

