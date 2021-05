Club de l’ailier sénégalais, Sada Thioub, le SCO a présenté ce mercredi son nouveau logo. Ce sont les supporters qui ont choisi la version finale du blason, apprend L’Equipe.

Dans l’attente de la nomination de son nouveau entraîneur, après le départ annoncé de Stéphane Moulin, Angers SCO a dévoilé ce mercredi son nouveau logo. “On a voulu ouvrir une nouvelle page avec notamment un lifting de la partie emblème du club, explique Morgan Potier, directeur commercial et marketing du SCO. On n’a pas été stimulé par ce qui se passait ailleurs. Il était temps pour nous de le faire.”

Le club de l’Anjou a privilégié une forme en diamant, expliquant notamment qu’« à l’heure où la tentation est au minimalisme froid, parfois au détriment de l’héritage qu’il porte en lui, nous avons fait le choix d’un blason qui vient puiser dans ce qui a toujours fait la force du SCO : son unité ».

Un résultat qui découle d’une longue réflexion et qui a finalement découlé du choix des supporters du club. “On leur avait envoyé un cahier des charges précis, assure Morgan Potier. On ne les a pas laissés phosphorer dans des délires comme pour le FC Nantes ou la Juventus. Chacune nous a ensuite envoyé une proposition. Deux logos sont sortis du lot et ils ont été présentés à nos groupes de supporters. Et ce sont eux qui ont choisi le blason final. Mais ce fut un choix unanime, on a tous convergé dans le même sens.”

𝐍𝐎𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐀𝐍𝐓, 𝐓𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐍 𝐒𝐘𝐌𝐁𝐎𝐋𝐄. pic.twitter.com/XaZR5K1qMo — Angers SCO (@AngersSCO) May 19, 2021

Espérons que ce changement fasse surgir un nouvel élan de rayonnement du club de Sada Thioub qui a perdu de son allant ces derniers temps. Angers est actuel 12ème de Ligue 1 à une journée de la fin du championnat.

