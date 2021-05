A travers son compte Twitter, “Je tiens à remercier chaque personne qui soutient le BCFC” a t’il posté ce mardi. “4 ans 4 années incroyables avec l’équipe qui m’a aidé à vivre mes rêves en Angleterre. ça a été un grand plaisir et quelques grands souvenirs de la première année mais pas de la fin que je voulais. Très déçu et pas que la saison que nous voulions mais je n’oublierai jamais la famille. Il est temps d’y aller mais rien ne changera pour moi l’amour pour bristol city.”

Un message émouvant de la part du joueur qui visiblement est affecté par tous les rumeurs sur son refus de signer la dernière offre proposée par le PDG de Bristol City, Mark Ashton. En janvier passé, ce dernier n’a pas fait dans la dentelle en parlant de lui et “d’une des plus grosses offres de contrat que ce club de football ait jamais faites à un joueur.’

Alors qu’un fan lui a répondu “vous avez obtenu la fin que vous vouliez”, Diedhiou a automatiquement répondu “Ce n’est pas la fin que je voulais, j’ai toujours voulu rester à Bristol City.”

very disappointed and not the season we wanted but i will never forget the family. time to go but nothing gonna change for me the love for bristol city. Massive thanks to everyone from the man who lived in Knowle❤️.

— Famara Diedhiou (@famara2001) May 19, 2021