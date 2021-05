Klopp a tenu à désamorcer la situation tendue face aux micros : « Il n’y a pas de problème. J’ai pris la décision tard hier à l’entraînement de faire jouer Diogo. Les joueurs sont habitués à ça. En général j’explique les choses mais je n’avais pas le temps, tout va bien. »

"There is no problem there…" 👀

Jurgen Klopp explains why Sadio Mane refused to shake his hand at FT at Old Trafford pic.twitter.com/2v5ZTa9J1z

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2021