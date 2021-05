Alors que l’avenir de son entraîneur Vincent Bordot n’est pas encore tranché, le Red Star est en discussions avec Habib Beye pour intégrer son futur staff.

Le Red Star achève sa saison, qui restera un échec avec une non-montée en L2, par un dernier déplacement ce samedi (18 heures) chez le SC Bastia, champion du National. Mais le club est déjà tourné vers la saison prochaine. Si une profonde refonte de l’effectif est attendue, le dossier le plus urgent à régler est celui du futur entraîneur. En fin de contrat, Vincent Bordot va rencontrer son président Patrice Haddad jeudi prochain. Il est plutôt apprécié en interne et pourrait se voir proposer une prolongation. Bordot est aussi suivi en L2 et National (Le Mans, Orléans, Annecy…).

Mais selon nos informations, Patrice Haddad vise aussi à un nom prestigieux pour s’asseoir sur le banc du Red Star : Habib Beye. Ce serait même son choix numéro 1.

Consultant phare sur Canal + où il officie depuis 8 ans, l’ancien défenseur international sénégalais de l’OM (43 ans) n’a jamais caché sa volonté de se lancer dans sa carrière d’entraîneur. Il a commencé à passer ses diplômes et dans le cadre de son BEF, il avait d’ailleurs intégré le staff de deux clubs de la région parisienne en National 2 : l’ACBB (2018-2019) et Poissy (2019-2020) aux côtés de Laurent Fournier.

Des offres en L1 ?

Beye fait partie des dix candidats au BEPF (un diplôme qui lui permettrait d’entraîner jusqu’en L1) de la promotion 2021-2022. « Le métier d’entraîneur est pour moi une obsession. Même dans mon métier de consultant je me rends compte que la façon dont j’analyse les matchs, c’est presque une obsession », expliquait-il dans un long entretien à l’Equipe en février dernier où expliquait être « prêt » et également avoir déjà constitué un staff (responsable de performance, analyste vidéo, adjoint terrain) avec lequel il travaillait en « blanc ».

Son arrivée offrirait un énorme coup de projecteur au Red Star. Mais la concurrence est aussi importante sur ce dossier. Le profil d’Habib Beye plaît en effet à plusieurs clubs de L1 (Angers…) ou L2 (Caen) avec qui il aurait déjà discuté. Mais sur le niveau de sa future équipe, il avait déclaré : « ce serait manquer d’humilité de ne pas considérer l’intérêt d’un club de L2 ou de National de statut pro ».

Si Beye fera parti du futur staff technique du Red Star, il pourrait être épaulé – ou épauler, un autre entraîneur. Le président Haddad devrait finaliser la composition de son staff d’ici la fin de semaine prochaine.

Le Parisien