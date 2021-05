Après avoir vu ses combattants défendre ses couleurs à l’international à savoir Bombardier, Reug-Reug et Siteu, le Sénégal verra son Equipe nationale de MMA connaître son premier voyage. C’est pour se rendre au Cameroun pour y disputer l’Open du Cameroun du 13 au 17 mai. L’information est de Me Dame Seck, instructeur d’arts martiaux, Directeur technique de l’Association MMA Sénégal.

«Ce sera un baptême du feu pour les Lions du MMA qui n’ont jamais «compéti» hors du Sénégal pour défendre les couleurs de leur pays.» Mais cela ne constitue pour autant un handicap si l’on se fonde sur les explications du Directeur technique de l’Association MMA Sénégal. «Ils ont assez de bagage pour créer des surprises», souligne Me Seck qui fonde sa conviction sur le fait qu’un des combattants, à savoir «Moussa Mory Togola dans la catégorie des 100 kg, n’a jamais perdu de combat au plan national et peut se prévaloir d’avoir remporté deux tournois organisés».

«Togola avait battu par Ko un Camerounais», ajoute le technicien qui, en citant les hauts faits des autres coéquipiers de Togola, parle de Demba Seck (77 kg), champion du Sénégal Taekwondo, ceinture noire 2e Dan d’Aïkido et Gasmire Diatta qui avait battu par Ko un champion espagnol lors d’un tournoi à Dakar. En plus de cela, les trois combattants sont, selon Me Seck, «les plus titrés et les plus réguliers au premier rang des compétitions organisées au Sénégal».

Les trois combattants sénégalais devaient prendre hier la direction du Cameroun accompagnés de l’un des entraîneurs, Ibrahima Hann, et tenteront de rentrer avec la gagne.

Revenant sur la première défaite de Reug-Reug en MMA contre Kirill Grishenko, Dame Seck met cette contre-performance sous le compte de «l’inexpérience». Une défaite à vite oublier selon lui. «Le plus important c’est de revenir en force. Reug-Reug est un combattant. Il va progresser, il est sur la bonne voie, il a de l’avenir», témoigne le Directeur technique de l’Association MMA Sénégal.

Le Quotidien