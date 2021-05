Hier jeudi, l’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a décidé de ne pas faire débuter Sadio Mané contre Manchester United (4-2 pour Liverpool), ce qui a rendu furieux le joueur.

Des journées tendues à Liverpool ? Remplaçant et seulement entré dans le dernier quart d’heure lors de la victoire contre Manchester United, ce jeudi, en match en retard de la 34e journée de Premier League (4-2), Sadio Mané s’est montré fou furieux contre son entraineur, Jurgen Klopp en ne lui serrant pas la main en fin de rencontre.

Après le match, l’entraîneur allemand a souhaité désamorcer la bombe et rassurer tout le monde. « Hier, j’ai pris une décision tardive à l’entraînement d’aligner Diogo Jota. D’habitude, je l’expliquais, mais il n’y avait pas le temps pour cela. Tout va bien », a expliqué Jurgen Klopp.

Avant de poursuivre : « Vous ne pouvez pas en faire une plus grande histoire qu’elle ne l’est. Le football est un jeu émotionnel et tout le monde s’attend à ce que nous contrôlions nos émotions, toujours. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Cela m’est arrivé en tant que joueur, c’est arrivé à d’autres joueurs quand j’étais leur entraîneur. Nous en avons pas encore parler, nous le ferons quand on aura le temps et après nous en resterons là. »

Même s’il estime ne pas être content de cette séquence avec son attaquant sénégalais, le technicien allemand veut mettre en avant le bon feeling, la bonne relation qu’il entretien avec Sadio Mané depuis le début de leur histoire.

« Je n’aime pas que cela arrive. Mais ce n’est pas la première fois de ma vie et j’ai peur de le dire, ce ne sera probablement pas la dernière fois. Alors c’est tout. Si quelqu’un me montre du respect cinq millions de fois, et une fois non, qu’est-ce qui est le plus important ? »

wiwsport.com