A travers un communiqué, la FSF a rendu officielle la liste des joueurs sélectionnés pour la CAN de Beach Soccer. Elle démarre le 23 mai prochain à Saly.

Ngalla Sylla a fait la composition de son équipe qui va disputer la 11e édition de la CAN de Beach Soccer. Un groupe remanié au regard des précédentes sorties internationales. Le ton était donné avec l’effectif de 20 joueurs qui a préparé cette CAN dont le Sénégal est pays hote. Des cadres de la taniére notamment le gardien de but Al Seyni Ndiaye et le serial buteur Babacar Fall sont dans l’équipe. On note aussi la présence de beaucoup de jeunes venus des différents clubs du championnat local de Beach Soccer. Seul un joueur vient d’un club étranger.

Les quinze (15) joueurs retenus sont convoqués ce vendredi 14 mai à 08 Heures précises au Stade Léopold S. Senghor pour les besoins des tests COVID19/ PCR qu’ils doivent impérativement subir avant d’être acheminés au lieu du stage informe la FSF. Ce sera au Centre de Développement Technique Jules F.B. Bocandé de Toubab Dialao où aura lieu un dernier stage de préparation en régime internat.

Voici la liste des 15 joueurs convoqués et leurs clubs

AL SEYNI NDIAYE (Vision Sport de Dakar)

BITY SY (Gorée Beach Soccer)

SEYDINA ISSA DIAGNE (Yoff Beach Soccer)

MAMADOU SYLLA (Jaraaf De Dakar)

PAPE DEMBA NDOUR (ESN Nogent – le Roi – Paris)

JEAN NINOU DIATTA (Golf Beach Soccer)

PAPE MODOU NDOYE (Ngor Almadies Beach Soccer)

PAPE MAR BOYE (Galaxie Beach Soccer)

JEAN CHARLES BLECK (Golf Beach Soccer)

BAYE MALICK DIOP (Yeumbeul Beach Soccer)

BABACAR FALL (Yeumbeul Beach Soccer)

MAMOUR DIAGNE (Yoff Beach Soccer)

HAMIDOU BARRY (Yeumbeul Beach Soccer)

RAOUL MENDY (Mamelles Beach Soccer)

MAME MOR GUEYE FALL (Guet Ndar Beach Soccer- Saint-Louis)

wiwsport.com