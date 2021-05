Arrivé en juillet 2017 en provenance d’Angers pour un montant de six millions d’euros et en fin de contrat en juin 2021, Famara Diédhiou ne prolongera pas avec Bristol City.

Avec des informations certaines que l’attaquant sénégalais de 28 ans, auteur de huit buts en 40 apparitions en Championnat cette saison, quittera Bristol City au prochain mois de juillet, trois Clubs de Championship, en plus de l’intérêt persistant de Middlesbrough, auraient la chance de signer gratuitement l’ancien joueur de Clermont Foot et du SCO Angers.

Derby County

Après avoir mis fin aux négociations avec Erik Alonso, alors Derby pourrait rentrer dans la danse pour signer Famara Diédhiou. Leurs options en attaque son trop minces en vue de la prochaine saison avec seulement un attaquant de pointe du nom de Colim Kazim-Richards car Martin Waghorn a rejeté une offre de prolongation.

Kazim-Richards et Famara Diedhiou ont un style de jeu assez similaire dans leur capacité de manœuvrer le ballon, ce dernier est certainement plus prolifique et en juin, Derby pourrait probablement être en mesure de s’aligner avec ses prétentions salariales ce qui pourrait rapprocher le joueur du Pride Park Stadium.

Blackburn Rovers

Chez les Bleu-Blanc, le départ en Premier League d’Adam Armstrong est quasi inévitable cet été. Certes, il sera difficile pour les Rovers de trouver un remplaçant idéal à Amstrong, mais obtenir attaquant puissant comme Diedhiou pourrait être une bonne alternative.

Tony Mowbray pourrait faire de lui le point focal de l’attaque et son jeu pourrait amener Ben Brereton et Tyrhys Dolan dans un turnover, et avec l’argent qui devrait arriver pour Armstrong, le paiement de salaire ne devrait pas être un gros problème.

Swansea City

C’est peut-être un choix surprenant, mais si Swansea ne parvient pas à monter en Premier League la saison prochaine via les barrages de Championship, les Gallois pourraient se tourner vers un attaquant avec de l’expérience en D2 et Famara Diedhiou pourrait être un choix idéal.

De même, durant une bonne partie de la saison, Steve Cooper a jouer avec un 4-2-3-1 avec deux attaquants – tous deux étant des ailiers naturels : André Ayew et Jamal Lowe. Certes, le Ghanaéen et le Jamaïcain ont marqué un nombre de buts impressionnants (16 en 43 matchs et 14 en 46 matchs).

Mais leur permettre de jouer dans leurs positions naturelles et de faire venir un attaquant capable à la fois de tenir le ballon et de marquer serait idéal, et Diedhiou pourrait être cet homme. En plus, Swansea n’est pas probablement pas en mesure de mettre des millions sur un attaquant donc avoir gratuitement Famara Diédhiou ne serait pas une affaire à négliger.

