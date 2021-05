Dans une vidéo postée sur la page Twitter de la Basketball Africa League, le président de la BAL exprime sa satisfaction sur le bon déroulement des activités. Les match démarrent dimanche. “Voilà tout ce pour quoi on a travaillé. Les 12 équipes sot arrivées, tout se passe bien” a t’il déclaré.

La BAL qui est un partenariat entre la FIBA et la NBA regroupe 12 clubs venus de différents pays africain. Un bel opportunité, elle servira de vitrine à tous ces jeunes, notamment africain, de montrer leur savoir-faire.

“On a interrogé beaucoup de personnes à travers le continent et aussi dans la diaspora. C’était important de savoir ce que la BAL représente pour eux. Ces mots revenaient constamment dans leurs discours. Ce sont les valeurs de la BAL” explique celui qui a joué un rôle majeur dans le développement du basketball africain.

“Inspirer toute la jeunesse africaine à avoir des rêves ambitieux. Leur donner la force de les réaliser grâce au sport, utiliser le Basketball comme vecteur de croissance économique en Afrique” tel est l’objectif de la BAL. “Tous les ingrédients sont réunis. Le 16 mai 2021 sera une date majeure pas seulement pour le Basketball en Afrique, mais partout dans le monde” prédit Amadou Gallo Fall.

"Everything we've worked for is here!" walk along #theBal president @amadougallofall as he inspects the practice courts. pic.twitter.com/V1Y6dOZUt1

— Basketball Africa League (@theBAL) May 13, 2021