Face aux amateurs et pensionnaires de National 2 du GFA Rumilly Vallières, ce jeudi, , l’AS Monaco a a facilement validé sa qualification pour la finale de Coupe de France en s’imposant 5-1.

Avec un Krépin Diatta absent et un Fodé Ballo-Touré titulaire et auteur d’un match solide dans le onze qui a été concocté par Niko Kovac, l’AS Monaco encaissait un but d’Alexis Peuget (20e), mais égalisait grâce à un contre son camp d’Arthur Bozon (27e) presque dans la foulée, avant qu’Aurélien Tchouaméni (32e) bien servi par, l’homme de la rencontre, Cesc Fabregas n’offre l’avance aux Monégasques.

Au retour des vestiaires, Monaco prenait son envol : Wissam Ben Yedder (55e), Cesc Fabregas (78e) d’un superbe coup-franc, puis Aleksandr Golovin (82e) enfonçaient le clou face à une formation trop courte pour pouvoir rivaliser. Mais malgré la débâcle, les Hauts-Savoyards se seront offert un magnifique parcours en Coupe de France, qu’ils quittent aux portes de la finale.

En finale, le 19 mai prochain l’AS Monaco jouera contre le Paris Saint-Germain, qui a éliminé, mercredi soir, Montpellier au terme des tirs au but (2-2 temps réglementaire).

