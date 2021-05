L’histoire d’amour entre la tanière et Fatou Diouck va continuer. Après avoir annoncé la fin de sa carrière professionnelle, la volleyeuse va mettre son expérience au service de la tanière. Elle est nommée manager général des équipes nationales féminines. Au micro de wiwsport, l’ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine nous parle de sa nouvelle mission pour le Sénégal.

A 36 ans, Fatou Diouck a mis fin à sa carrière professionnelle avec une médaille d’or en coupe de France, après celle internationale en 2017. Elle est sans doute la plus connue des volleyeuses pour être la meilleure attaquante de la Coupe d’Afrique 2015 et la meilleure serveuse en 2017.

Nouvellement nommée Team manager des équipes nationales féminines, elle retrouve la tanière, de l’autre côté. “C’est un plaisir de retourner dans la tanière, donc oui c’est une belle reconversion” confie t-elle à wiwsport.

Son travail consisterait à coordonner les activités de la Tanière des Lionnes et Lioncelles. “Dans un premier temps, apporter toute mon expérience en tant que leader, fédératrice, être à l’écoute des joueuses et coachs, coordonner avec le DTN pour mettre en place une meilleure entame en terme de préparation et compétition, mettre un programme dans le long terme pour préparer la relève etc…”

Le travail commence avec l’équipe nationale A informe la native de Rufisque qui est très active dans le domaine social et l’organisation de camp de Volley. “Pour l’instant je vais m’occuper des séniors, je connais les maux en étant ex-capitaine donc les résoudre resteront ma priorité en accord avec le DTN et sous la supervision du Président.”

L’équipe nationale féminine de Volleyball compte 5 participations en Coupe d’Afrique. Le Sénégal avait terminé à la 3e place, après avait battu l’Egypte lors de la précédente édition remportée par le Cameroun. L’objectif de la tanière est de rester sur le podium. Fatou Diouck connait déjà ce qu’il faudra faire pour le prochain rendez-vous. “Dans le court terme, préparer la CAN qui sera probablement en Août en anticipant les démarches avec le Ministère, le staff médical et coachs et surtout préparer les filles. Il faut garder la bonne dynamique de la 3e place et surtout préparer la relève parce que la continuité des compétitions est très importante” confie t-elle à wiwsport.

Fatou Diouck, c’est une expérience de 12 clubs en Europe et Asie, 7 titres individuels et collectifs. Elle est la seule joueuse africaine à remporter un titre majeur en Asie, championne d’Asie des clubs en 2017, désignée aussi MVP de la compétition.

Un carnet d’adresses qui servira beaucoup à la FSVB : “Le volley sénégalais est actuellement dans une nouvelle phase, on va travailler pour stabiliser et lmpulser pour attirer les sponsors et les sénégalais d’ici et d’ailleurs.”

wiwsport.com