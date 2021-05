Alors que le mercato estival n’ouvre ses portes que dans les prochains mois, le Slavia Prague devrait déjà être conscient qu’il devrait faire face à plusieurs offensives pour plusieurs de ses joueurs dont Abdallah Sima.

Sans aucun doute, le Slavia Prague est l’un des Clubs européens les plus observés depuis quelques semaines. Et pour cause, la bonne saison cette année ! Après avoir atteints cette saison les quarts de finale de Ligue Europa et réalisés un parcours plus qu’impressionnant dans leur Championnat en ayant connu aucune défaite en 31 journées disputées, les joueurs du Slavia ont attiré de nombreuses convoitises ces dernières semaines. Parmi les éléments les plus convoités : Abdallah Sima.

Une offre de 30 millions d’euros arrivée sur la table pour faire craquer les dirigeants du Slavia ?

En effet, le tabloïd anglais Evening Standard annonce que le tout nouveau Champion de République Tchèque, le Slavia Prague, a reçu une offre de 25 millions de Livres Sterling soit 30 millions d’euros d’un Club encore inconnu pour son jeune joueur sénégalais. L’attaquant polyvalent qui est devenu international avec le Sénégal depuis peu a tout simplement réalisé une saison extraordinaire pour sa première en professionnel avec 15 buts inscrits en 30 rencontres cette saison toutes compétitions confondues.

Une telle performance amène forcément de nombreux regards, et plusieurs Clubs anglais cherchent à le recruter. Si West Ham a fait le premier pas grâce à ses bonnes relations avec le Slavia Prague, Arsenal et Manchester United seraient aussi en alerte sur le dossier. La même source indique également au cas où le Slavia Prague venait à accepter une offre d’un Club anglais, le joueur de 19 ans n’aurait aucun problème pour obtenir un passeport britannique pour jouer en Premier League.

wiwsport.com