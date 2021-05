En prélude des Championnats d’Afrique de scrabble (ChampAS), prévus du 16 au 23 mai, à l’hôtel Magic Land de Dakar, la Fédération sénégalaise de scrabble Francophone a fait face à la presse hier.

Au sujet des scrabbleurs attendus au Magic Land du 1- au 23 mai, pour les besoins de la 5ème édition des ChampAs, le président El Hadji Malick informe : « 11 pays ont déjà confirmé leur participation, dont une centaine de joueurs ». dans la foulée, il fait savoir que le seul souci qu’ils ont à l’heure actuelle : « C’est au plan financier, où nous attendons que nos partenaires réagissent, pour boucler complétement notre budget organisationnel. Nous invitons ces derniers à apporter leur concours, pour la réussite de l’événement au nom de la nation sénégalaise ».

Au chapitre des 19 Lions retenus pour défendre les couleurs de la nation à ces joutes, le président Malick, par ailleurs arbitre international, dira : « Nous avons des joueurs talentueux, qui se sont bien entraînés. Nous avons espoir qu’au sir du 23 mai, ils seront auréolés de médailles d’or. En ce qui concerne la prise en charge des, le ministère nous a beaucoup aidés ».

Interpellé sur l’absence des internationaux Arona Gaye, double champion d’Afrique en blitz et élite, et les frères Sylla Ndongo, Samba et Matar, le président Malick confie : »Franchement, on a pas senti leur absence. Ceux qui sont-là sont motivés à défendre les couleurs nationales. Donc on fera avec pour aller à la conquête des médailles ».

