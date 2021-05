Coup de pression mis contre soi. Chelsea devait s’imposer pour conforter sa quatrième place tandis qu’Arsenal était à quatre points des places européennes avant le coup d’envoi. Voilà ce qui donnait du goût à la rencontre. Mais à l’arrivée des 90 minutes, ce sont les Londoniens d’Arsenal qui s’imposent dans l’antre de leurs rivaux et finalistes de l’édition de Ligue des Champions cette saison.

Le milieu italien Jorginho commettra une énorme erreur avec une passe en retrait vers le titulaire du jour au poste de gardien, l’Espagnol Kepa Arrizabalaga. Une passe qui filait dans le but vide. Le portier interviendra mais un peu tard car Aubameyang suivra bien l’action pour trouver Emile Smith Rowe qui ouvrira le score (16e), 0-1.

Après la pause, Pulisic égalisera mais son but sera annulé pour cause de hors-jeu (61e).

Grâce à ce succès, Arsenal se hisse à la huitième place. Chelsea reste quatrième, mais voit arriver la menace West Ham, cinquième, qui compte un match en moins et Liverpool, sixième, qui doit se rattraper de deux rencontres.

