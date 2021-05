C’est l’un des joueurs très apprécié de la tanière en raison de son engagement dans les œuvres sociales mais aussi dans le groupe d’Aliou Cissé. Né en Espagne mais d’origine sénégalaise, Keita Baldé Diao a préféré rejoindre les Lions de la Téranga.

Dans l’émission Talents d’Afrique, il s’est confié sur la tanière. Le Lion de 26 ans de révéler qu’il a longuement parlé avec le latéral gauche Fodé Ballo Touré, récemment convoqué en équipe nationale. “Je suis dans une grande sélection, le favori en Afrique. On a des nouveaux joueurs qui nous ont rejoint Ballo Touré (Monaco), Abdou Diallo (PSG). J’ai beaucoup parlé à Ballo du Sénégal lorsqu’on était ensemble à Monaco. Je lui disais de venir dans la tanière. Pour moi c’était un bel opportunité pour lui sur le poste de latéral gauche. Il a beaucoup réfléchi puis il a accepté.”

Keita Baldé Diao s’implique dans ce rôle, à convaincre des joueurs de choisir le Sénégal. “Quand je vois des binationaux qui peuvent choisir de jouer pour le Sénégal, je leur parle toujours. J’ai parlé à Bouna Sarr, j’ai parlé à Ferland Mendy à l’époque. Et après, c’est à eux de faire le choix.”

Il se dit toujours prêt à répondre à l’appel de la nation même si récemment, il a été absent. “J’ai été blessé puis ma femme a accouché, c’est ce qui explique mon absence de la tanière ces derniers temps. Ce ne sont pas des raison footballistiques parce que j’étais convoqué. En plus il y’a plusieurs attaquants. Mais je pense que c’est une bonne chose la concurrence.”

Un rêve d’aller au Barcelone “là où tout a commencé”

Formé à la Masia, centre de formation du FC Barcelone, Keita Baldé Diao reve toujours d’y retourner. En septembre passé, il est preté avec option d’achat à Sampdoria. Le Lion revient sur cet épisode et parle de ses ambitions futures.

“J’ai décidé cet été de laisser Monaco pour venir à Sampdoria. C’est une belle occasion de reformer en Italie. C’est ma maison ici et je me sens bien avec le championnat. Ranieri m’a appelé et m’a convaincu de venir rejoindre le club. Au début, il y’a la blessure et le Covid aussi. C’était un peu difficile au début mais j’ai pu retrouver la compétition. Je pense que j’ai montré mes qualités, 5 buts en 6 matchs titulaires. Mon objectif est de m’améliorer chaque jour et d’aller le plus loin possible. Peut être un jour, d’aller au Barcelone. Là où tout a commencé c’est un rêve pour moi.”

Retourner à Monaco ?

Son contrat de pret au club italien prendra fin en juin 2021. Un retour est possible dit-il. “C’est un club qui m’a beaucoup donné, le premier en dehors de l’Italie. J’ai eu beaucoup d’expérience là-bas en jouant avec de grands joueurs comme Falcao, Fabinho. Ca m’a permis de sortir de ma zone de confort, de connaitre d’autres façons de jouer et c’est ca l’expérience. Je ne vois pas de problèmes à retourner à Monaco. Il me reste un an de contrat.”

