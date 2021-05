Le Paris Saint-Germain sort vainqueur de cette demi-finale compliquée face à Montpellier, dont le score à la fin du temps réglementaire était de 2-2.

Paris est passé par toutes les émotions. Paris a failli signer la copie blanche d’une fin de saison cruelle. Mais in extrémis, Paris jouera une septième finale d’affilée de Coupe de France. Ce mercredi soir, au Stade de la Mosson, les partenaires d’Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye ont sorti Montpellier à l’issue d’une série de penalty interminable et stressante avec 15 tireurs différents. Les derniers et pas les moins importants, ceux de Junior Sambia et Moise Kean.

Au cours des 90 minutes, Kylian Mbappé, pour son retour à la compétition après avoir raté la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City, avait signé un doublé retentissant notamment le premier but sur une passe décisive d’Idrissa Gana Gueye. Mais des Montpelliérains accrocheurs ont égalisé à chaque fin de période et offert un scénario renversant.

