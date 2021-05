Pour le compte de la 32e journée de la Bundesliga, Schalke reçoit Hertha BSH à 16 heures. Le défenseur central Salif Sané est titulaire.

Il ne reste plus que deux journées en première division allemande exceptée celle en cours. Lanterne rouge et relégué en deuxième division, Schalke qui n’a plus remporté de matchs depuis le 11 avril, reçoit l’actuel 12e au classement.

C’est une saison compliquée pour le joueur de 30 ans. Jusqu’ici, il ne totalise que 797 minutes de jeu. Seulement 11 matchs disputés dont 8 titularisations. Sa blessure au genou l’a écarté des pelouses pendant 3 matchs en fin d’année, en premier. Puis, il a été absent pendant 3 mois soit 14 matchs sans jouer. Il n’est revenu à la compétition qu’en mi-avril pour jouer des bouts de match.

