Le comité local d’organisation ne ménagera aucun effort pour relever le défi de l’organisation lors de la CAN Beach Soccer 2021 (23-29 mai) à Saly Portudal. L’assurance est donnée par le comité local d’organisation qui faisait face à la presse ce vendredi.

Prévue en 2020 en Ouganda qui a renoncé à l’organisation, la CAF aprés une réunion du comité executif le 10 septembre passé a finalement choisi le Sénégal pour abriter la 11e édition de la CAN de Beach Soccer. Depuis le pays du champion en titre s’active. Toutefois, il faut noter que ce n’est récemment que les préparations ont démarré

La région de Thies va mobiliser toutes ses forces pour mener à bien les taches qui lui sont confiées pour l’organisation de la CAN de Beach Soccer qui va se dérouler à Saly Portudal. Moise Latyr Dione gouverneur adjoint, chargé des relations extérieurs rassure qu’il y’a engagement ferme des acteurs du comité local d’organiser dans les délais cette compétition.

“Nous venons de boucler un CRD concernant la CAN de Beach Soccer, football de plage, que la région de Thiès plus précisément la commune de Saly accueille. Un rendez vous de partage et d’information au niveau de la région qui nous a permis de rencontrer une mission du ministère des sports et de la fédération sénégalaise de football. Il a été effectué un état des lieux du processus de préparation de la compétition. L’objectif de la rencontre était justement d’échanger avec les acteurs au niveau de la région pour relever le défi de l’organisation” informe t’il.

Le Sénégal va recevoir sept délégations qui viendront de la Tanzanie, RD Congo, Seychelles, Mozambique, Ouganda, Maroc, Egypte. “Les besoins exprimés ont été lié notamment aux questions de sécurité, d’hygiène, d’aménagement du site où doit se dérouler la compétition (accueil et hébergement des délégations qui vont prendre part à la compétition). Et communiquer sur l’événement pour au delà de l’aspect sportif que le Sénégal brille à l’occasion de cette compétition.”

wiwsport.com