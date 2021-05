Nos radars sont allés cette fois jusqu’aux pelouses norvégiennes à la rencontre du jeune franco-sénégalais, Prosper Mendy. Blessé depuis près d’un an, l’arrière gauche de 24 ans, s’est confié à Wiwsport.com sur l’approche de la nouvelle saison avec Stromsgodset.

Le Sénégal regorge d’une pléthore de talents mais surtout des binationaux qui rêvent d’arborer les couleurs de la sélection nationale. Prosper Mendy, latéral gauche franco-sénégalais évoluant à Stromsgodset (D1 Norvège) fait partie de ses footballeurs qui ont l’ambition de défendre le drapeau du Sénégal.

Loin de la France où il est né, le footballeur de 24 ans supporte bien le manque de chaleur familiale que la Covid-19 lui impose. “C’est vrai qu’aujourd’hui avec toute les restrictions sanitaires qui sont mises en place, il est très difficile de voir ses proches ce n’est pas facile mais dans la vie il faut être fort psychologiquement et faire certains sacrifices.” En pleine préparation en vue de l’ouverture du championnat norvégien, Prosper Mendy s’est livré à Wiwsport. “Le championnat a été reporté au 16 mai du coup nous sommes en pleine période de préparation pour être prêt le premier match de championnat.”

Absent des pelouses depuis près d’un an à cause d’une blessure, le défenseur franco-sénégalais se sent motivé pour reprendre la compétition dans un championnat qu’il a fini d’adopter. “Je reviens d’une grosse blessure qui m’a éloigné des terrains 1an aujourd’hui je suis de retour j’enchaîne les matchs de préparation pour être prêt à l’entame du championnat”, a-t-il confié.

Souvent sollicité grâce à ses performances, le jeune footballeur pense tout de même rattraper son manque de compétition avant de penser à changer de club. Pour lui, un transfert devrait être la suite logique d’une très bonne saison avec Stromsgodset. “Aujourd’hui je me concentre plus sur mon retour à la compétition et enchaîner les performances avant de penser à un éventuel transfert”, affirme-t-il.

Comme tout footballeur professionnel, Prosper garde la sélection nationale dans un coin de la tête. Son souhait est clair: Porter un jour le maillot de l’équipe nationale du Sénégal et il ne perd pas encore espoir. “Je n’ai pas encore été contacté par la tanière. Donc je vais continuer à travailler dur et être patient”, déclare Mendy sur son avenir dans l’équipe nationale du Sénégal.

wiwsport.com