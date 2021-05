En match comptant pour la 37e journée de Serie B, Monza est allé se balader sur le terrain de Cosenza (3-0) avec notamment le onzième but de la saison de Davide Diaw.

Arrivé à Monza en provenance de Pordenone durant le dernier mercato hivernal pour une somme de 3,5 millions d’euros, Davide Diaw s’est signalé pour la première fois avec son nouveau Club. Auteur de onze buts cette saison en Championnat (dont 10 avec Pordenone), c’est à l’issue de la 37e journée de Serie B qu’il arrivera à signer sa toute première réalisation avec Monza.

Rentré à la 63e minute lors du match contre Cosenza, l’attaquant de 29 ans a inscrit le dernier but de son équipe sur une passe décisive de Mario Balotelli (88e), lui aussi auteur du premier but de Monza dans cette rencontre. Et grâce à cette nette victoire, Monza entrevoit toujours ses chances de monter directement en Serie A à l’issue de cette saison.

Pour y parvenir, il faudra battre à domicile Brescia lors de la 38e et dernière journée de Serie B et espérer une défaite de l’US Salernitana (2e) qui se rendra sur la pelouse de Pescara. L’équipe de Mamadou Coulibaly a d’ailleurs battu le leader Empoli ce vendredi (2-0).

