Le FC Barcelone, Manchester United et Manchester City auraient inscrit le nom de Kalidou Koulibaly (29 ans) sur leur short-list, dans la perspective du mercato estival.

Selon les informations données par Mundo Deportivo qui cite La Gazzetta dello Sport, le Club Blaugrana, en effet, pense au Sénégalais pour renforcer son secteur défensif, cet été. La nouvelle direction du Club apprécierait particulièrement son profil, même si ses dirigeants n’auraient pour l’instant pas entamé de discussions avec Naples. Un échange avec Samuel Umtiti serait dans les tuyaux.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Napoli, le Capitaine des Lions du Sénégal pourrait changer d’air à la fin de la saison après plus de cinq années passées en Italie. Outre le FC Barcelone, Manchester United et Manchester City, qui viennent respectivement de se qualifier en finale d’Europa League et Ligue des Champions, sont les deux autres Clubs intéressées pour s’attacher les services de Kalidou Koulibaly.

wiwsport.com