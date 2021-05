L’AS Pikine a remporté hier soir à l’extérieur son duel face à la formation médinoise en match retard de Ligue 1 sénégalaise sur le score de deux buts à zéro (2-0). Une victoire précieuse qui permet aux banlieusards d’occuper provisoirement la tête du championnat. L’entraineur de l’AS Pikine, en conférence de presse, est revenu sur cette rencontre.

« Tout d’abord je tiens à encourager l’ASC Jaraaf car ils n’ont pas démérité. C’est la loi du football y aura toujours un déçu du résultat final. Félicitations à mes joueurs aussi car ils se sont battu du début jusqu’à la fin. Même à infériorité numérique, ils ont tenu et s’en sont sortis vainqueur.

La bataille pour le sacre est toujours dur surtout à ce stade de la compétition. Et pour y arriver il faut toujours marquer des points. Nous savions d’emblée que ce match contre le Jaraaf ne serait pas facile mais, il fallait à tout prix obtenir les 3 points et on a fait le nécessaire. Je remercie aussi de tout cœur nos supporters. Ils sont toujours là à soutenir l’équipe et nous suivent partout. C’était juste un match à aborder comme les autres. Il en reste d’autres à jouer et l’objectif reste toujours le même”, explique Massamba Cissé, propos recueillis par le site du club.

wiwsport.com