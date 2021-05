Déjà neuf longues années que François Bocandé est parti sans nous dire au revoir, fauché par opération chirurgicale destinée à soulager ses souffrances après un accident vasculaire cérébral.

Le 07 Mai 2012, Jules François Bocandé décédait à l’âge 53 ans dans la ville de Metz, des suites d’une opération chirurgicale qui a finalement eu des complications. L’ancien international sénégalais (73 sélections et 20 buts entre 1979 et 1993) était une référence, une icône du sport sénégalais, un exemple de dévouement, de patriotisme et d’engagement. Il avait disputé trois CAN en tant que joueur (1986, 1990 et 1992) et une joute continentale en tant qu’entraineur, c’était en 1994.

Neuf années après son décès, Jules François Bocandé est encore dans tous les esprits. Aujourd’hui la légende sénégalaise garde toujours une place à part dans le cœur des férus de football.

