Après quatorze ans dur les pelouses et consultants depuis 2013, Habib Beye songe à se lancer dans le métier d’entraîneur. Mais l’ancien défenseur des Lions de la Teranga, devra réussir la difficile transition entre son passé de joueur et sa reconversion sur le banc.

Dans un entretien avec l’Observateur, son ancien coéquipier en 2002 lors de la CAN et la Coupe du monde, Amara Traoré lui apporte la clé pour réussir la transition : « pour réussir cette transition, les deux techniciens s’accordent sur une nécessité : le management. « Sa première difficulté sera face à son groupe, la prise en main. Le plus difficile dans le métier d’entraîneur, c’est de gérer un club à un certain niveau, la gestion humaine, le management, assure Amara Traoré.

La technique et la tactique, les gens savent le faire, mais les jeunes d’aujourd’hui prennent les entraînements sur internet et ont des préparateurs individuels. Il a choisi le métier d’entraîneur et sera acteur du management humain. On gère des joueurs qui gagnent beaucoup d’argent et il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu.

Il y a le manger, la famille qui interviennent et on doit gérer des joueurs et un groupe. Celui qui a un bon management humain a plus de chance de réussir son métier d’entraîneur. On le voit aujourd’hui avec Mourinho qui n’a pas su contextualiser son management. On gère pas des joueurs comme on le faisait il y a dix ans. »

Avec son métier de consultant, Habib Beye « a le verbe, les mots » et « analyse bien toutes les séquences, les systèmes, les gestes ». « Il a la compréhension de l’animation, l’organisation et va même parfois dans le fond des choses. S’il arrive à faire cette transition dans la gestion de son groupe, à l’entraînement et pendant les matches, je pense qu’il sera un très bon entraîneur.

Quand on était coéquipiers en Equipe nationale, il aimait discuter, taquiner et était facile à l’approche. Mais il ne gérait pas un roupe, ce qu’il doit apprendre avec le métier d’entraîneur », assure le président d el lingère de Saint-Louis qui est sûr que son ancien coéquipier « va s’améliorer. »

Avec L’Observateur