Après avoir anticiper sa retraite, il y a deux ans de cela, le retour de Zoss est agité. Selon Boy Kaïré, le promoteur Gaston Mbengue l’a joint au téléphone, mardi soir, pour un combat Diène Kaïré vs Zoss. Mais le père de Diène Kaïré nous renseigne que c’est le staff qui a rejeté le Show Man parce qu’il figure pas dans leurs plans.

Ayant eu vent de cette nouvelle, le Don King de la lutte renseigne dans Sunu Lamb que : « Il n’y a rien. Les gens ne font que parler ». quant à Zoss, il nous a simplement déclaré : « il faut demander à Gaston Mbengue ». ne lâchant pas cette affaire qui est sur les réseaux sociaux depuis hier, nous avons eu au bout du fil Boy Kaïré.

Ce dernier qui n’est autre que le père du lutteur Diène Kaïré de clarifier les choses : « Effectivement, Gaston Mbengue m’a joint au téléphone mardi passé dans la soirée pour évoquer le combat de Diène Kaïré / Zoss. Le staff a tout simplement rejeté Zoss, puisqu’il n’est pas dans nos plans. C’est un lutteur qui avait pris sa retraite après quatre revers successifs. Il ne figure pas dans les plans de Diène. On veut des combats chocs pour lui. C’est ce que le staff a décidé et on l’a fait comprendre à Gaston Mbengue. Zoss / Diène Kaïré n’est pas un combat logique ».

Avec Sunu Lamb