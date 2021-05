La CAN Beach Soccer SENEGAL 2021 va se dérouler du 23 au 29 mai à Saly. Le comité local d’organisation faisait face à la presse ce vendredi à Thiès.

Cette région du Sénégal où se trouve la commune de Saly va abriter les matchs de la 11e édition de la CAN de football de plage. Le comité local d’organisation de la compétition mis en place il y’a quelques jours, a tenu un conseil régional de développement aujourd’hui à la gouvernance de Thiès. Il a été question pour les acteurs réunis d’échanger et de partager les informations sur l’organisation de la CAN. L’objectif est clair désormais: relever le défi de l’organisation malgré les courts délais. Rappelons que le Sénégal a hérité de l’organisation de la CAN prévue initialement en Ouganda, il y’a 6 mois.

Huit équipes vont participer à la compétition. Chaque délégation aura 19 membres soit 15 joueurs et 4 encadreurs. Selon le gouverneur adjoint de la région de Thiès, M Moise Latyr Dione, toutes les dispositions seront prises concernant l’hébergement des délégations et la mise en place des installations où se dérouleront les matchs. Si la localisation exacte des sites choisies pour les matchs n’a pas été dévoilé, il est connu que les plages se situant à Saly vont servir de terrain aux équipes.

Le comité local d’organisation a tenu à rappeler qu’un dispositif sanitaire sera mis en place selon le contexte sanitaire. Même si le Sénégal vit une tendance baissière des cas Covid19, avec le lancement du vaccin, des mesures de gestes barrières seront édictées.

