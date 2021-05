Les Gabelous sont au Rwanda depuis hier. Logés dans le groupe C, ils vont disputer 3 matchs de poule. Ils feront face au GSP (groupement sportif des pétroliers) le 17 mai à 12 heures. Puis, le 19 mai, AS Douanes – Feroviaro Maputo (15h30). Le troisième match de poule des hommes de Pa Bi Gueye aura lieu le 22 mai. Zamalek v AS Douanes 15h30.

HERE IT IS! The official schedule for #TheBAL. When does your team take to the court? #GameOn 🏀 pic.twitter.com/qiZ1WdCmbb

— Basketball Africa League (@theBAL) May 7, 2021