La fédération sénégalaise de rugby a organisé des journées de détection en fin de semaine à Thiès, qui devraient permettre à plusieurs régions du pays d’avoir des équipes compétitives pour disputer un championnat national chez les cadets. Un premier objectif qui devrait permettre de mettre sur pied une équipe nationale de la catégorie, qui pourra représenter le Sénégal lors de la prochaine CAN cadette prévue en juin, selon Anna Michel Preira, la chargée du rugby féminin au Sénégal avec qui Record s’est entretenu.

« Oui, effectivement nous sommes en mission de prospection dans les régions et depuis deux jours nous sommes à Thiès pour détecter les jeunes filles qui jouent au rugby, afin de monter dans un futur proche une équipe nationale cadette.

Au niveau africain, cette année, il y a une innovation avec la CAN pour le rugby à 15. C’est une occasion pour les pays qui ne font pas du rugby à 7 de développer la discipline, mais surtout de participer à ces joutes continentales. C’est pourquoi nous sommes à Thiès et dans les prochains jours nous serons à Ziguinchor et à Dakar pour dénicher quelques perles rares.

La Coupe d’Afrique est prévue en juin, mais d’ici là, nous allons sillonner le pays et voir toutes les filles qui jouent au rugby et qui sont sélectionnables. », nous dit Anna Michel Preira

Avec Record