Les demi-finales dames de la Coupe du Maire se jouent ce samedi au stadium Marius Ndiaye. Au menu, l’ASFO qui croise l’ASC Ville de Dakar et ISEG Sports qui défie le Dakar Université Club.

Demi-finaliste lors de la dernière édition, l’ASFO revient dans le carré d’as avec comme ambition de faire tomber l’ASCVD. Le coach Mbaye Samb pourra compter sur son leader Ndeye Coumba Ndao “Gainde Fatma” pour déjouer les pronostics, même si ce ne sera pas facile face aux joueuses d’Ousmane Diallo qui veulent renouer avec ce trophée qui leur a échappé en 2019.

Dans l’autre rencontre, le DUC tenant du titre, fera face à une équipe d’ISEG Sports engagée et déterminée. Ce sera un duel très serrée entre ces deux formations. Avec Ndeye Khady Dieng et Madjiguene Sene, épaulées par Ndeye Sene, la formation de Cheikh Diallo a de quoi bousculer les duchesses qui comptent sur le duo Kadida Maiga – Djefarima Diawara et sur les jeunes comme Maman Mbaye, Fatou Awa Ba ou encore Julie Dacosta pour aller en finale.

Avec Basketsénégal