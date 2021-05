Comme après chaque fin de semaine, wiwsport vous dévoile son onze-type composé des Lions ayant le plus brillés en Europe. Et pour cette semaine, notre équipe-type fait la part belle à la Ligue 1 française, mais aussi à des Lions qui visent la montée dans l’élite.

Gardien : Edouard Mendy, du face-à-face avec le Real Madrid à l’exceptionnel parade contre Fulham

Dans une demi-finale de Ligue des Champions à l’extérieur face au Real Madrid le 27 avril, Edouard Mendy n’a pas été beaucoup trop sollicité mais n’empêche que le gardien de Chelsea a bien fait son travail en ayant pas trop pris de risques. Il s’est fait néanmoins battre par Karim Benzema d’une reprise imparable en première période. Quelques jours plus tard, ce samedi à l’occasion de la 34e journée de Premier League, l’ancien portier du Stade Rennais a livré une performance XXL face aux joueurs de Fulham. Grace notamment à un arrêt réflexe devant Ola Aina qui tentait d’égaliser juste avant la pause et alors qu’il n’était plus sur ses appuis, Mendy a signé son 16e clean-sheet en 28 matchs de Premier League.

Défense : Koulibaly l’éternel patron de Naples, Joher Khadim Rassoul et Pape Abou Cissé les ROCS d’Adana Demirspor et de Sainté

Si le Napoli se bat encore en Serie A pour décrocher une place qualificative en Ligue des Champions 2021-2022, il peut évidemment compter sur sa muraille sénégalaise. Alors que son équipe a disputé deux rencontres de Championnat durant cette semaine (lundi et dimanche), Kalidou Koulibaly a encore livré une prestation de grande classe dans la défense des Partenopei notamment lors de la victoire (2-0) sur le terrain du Torino. Solide, teigneux et rapide dans sa relance, KK a mis dans sa poche une attaque emmenée par Antonio Sanabria et Andrea Belotti. Sa performance ce dimanche contre Cagliari encore été saluée par ses paires, malgré un but cruellement encaissé en fin de rencontre. Plus de 100 ballons touchés, 5 dégagements, 3 interceptions, 3 tacles, 17 passes en profondeur (dont 14 arrivées à destination), 1 dribble (réussi). La copie parfaite de Koulibaly contre Cagliari.

Il pourrait former dans un futur très proche une paire avec Kalidou Koulibaly dans la défense centrale de l’équipe nationale du Sénégal. Car si l’on retient d’un joueur ses bonnes performances, Joher Khadim Rassoul est entrain de s’imposer en maitre en Turquie. Patron en défense dans une équipe toute proche de la délivrance, ce joueur récemment appelé par Aliou Cissé gagne de la maturité week-end après après week-end. Il a encore livré une prestation de qualité ce samedi lors de la belle victoire d’Adana Demirspor contre Balıkesirspor (3-0) à l’occasion de la 33e journée de D2 turque. Titulaire pour la 31e fois cette saison, Joher Khadim Rassoul a signé un 15e clean-sheet pour permettre à son équipe d’être à une seule victoire de la montée en première division.

Depuis son arrivé à l’AS Saint-Etienne, des choses ont changées notamment dans la défense des Verts. Pour son 13e match en Ligue 1 cette saison, Pape Abou Cissé a encore donné raisons aux dirigeants de l’AS Saint-Etienne d’avoir cru en lui. Titulaire lors de la victoire de ce dimanche face à Montpellier (2-1), le joueur s’est imposé devant ses adversaires malgré le but pris face à Andy Delort. Six dégagements, un tir bloqué, une interception, deux tirs et 14 passes en profondeur : sa feuille de match.

Milieu : Moustapha Name la belle surprise, Pathé Ciss le joueur tacticien, Pape Kouli Diop jamais la déception, Pape Matar Sarr le petit génie

S’il y a bien un joueur sénégalais qui a porté vers le très haut son équipe durant cette semaine, c’est bien évidemment Moustapha Name. Le milieu de terrain international sénégalais du Paris FC a livré une prestation de très grande classe ce samedi lors de la victoires de siens face à Toulouse (3-1). De milieu récupérateur, il s’est transformé en passeur décisif avant d’inscrire le but de la délivrance. Alors que son équipe était tenue en échec à quatre minutes de la fin du temps réglementaire, Moustapha Name rentre en action. Après une passe décisive pour un coéquipier en début du match, le Sénégalais inscrit le deuxième but de cette rencontre à la 86e.

Il fait partie des joueurs qui brillent le plus cette saison en deuxième division espagnole. Déjà présents lors de notre dernière TOTW, Pathé Ismaël Ciss ne nous a pas déçu lors de son match ce week-end avec Fuenlabrada. Titulaire pour la 26e fois cette saison, le milieu de terrain relayeur a inscrit contre Cartagena son troisième but en championnat cette saison. Et de quelle manière. Au moment où son équipe menait déjà par 1-0, il récupère un ballon depuis le rond central (49e) et envoie une frappe au gardien, superbement battu. Un sublime but qui permet au Fuenlabrada de l’emporter pour maintenir ses chances de se qualifier pour les Play-offs.

Si Eibar se dirige vers la deuxième division espagnole, partira t-il avec Pape Kouly Diop ? C’est certainement une bonne question que nombreux des supporters du Club basque se posent actuellement. Malgré la saison difficile que traverse l’équipe de José Luis Mendilibar, actuelle 20e de LaLiga, il y a toujours un homme qui tient à merveille dans son poste et c’est un sénégalais : Pape Kouly Diop. Utilisé ce samedi pour la 29e reprise par son entraineur, le milieu de 35 ans a été solide face au FC Cartagena avec ses 13 duels (dont 9 remportés), 3 tacles, 3 interceptions et deux dégagements.

Pour sa première saison dans le monde du football professionnel, quelque chose se découvre chez Pape Matar Sarr : Le jeune international sénégalais de 18 ans n’a pas de limites et peur de rien. Ce dimanche, lors de l’écrasante victoire des siens sur la pelouse du Stade Gaston Gerard, Pape Matar Sarr a inscrit son troisième but de la saison. Un sublime but sur une reprise en demi-volée dans la surface après une mauvaise remise en corner de la défense dijonnaise. Et en plus d’avoir battu Saturnin Allagbé, le jeune joueur a muselé ses adversaires dans le milieu de terrain. Des passes courtes, longues, en profondeur, des dribbles, des duels remportés, il a tout fait.

Attaque : Moussa Koné la confirmation, Lamine Gueye l’intenable, Ibrahima Baldé le grand goleador

Si par exemple dans cette TOTW Eibar va descendre en deuxième division espagnole mais sans Pape Kouly Diop, cela pourrait également être le cas entre Nîmes Olympique et Moussa Koné. A trois journées de la fin de la Ligue 1, l’équipe de Pascal Plancque peut encore compter sur les services de son attaquant sénégalais pour arracher in-extrémis une place de barragiste voire sortir de la relégation. En effet, ce dimanche , le Sénégalais a frappé avec les Crocodilles pour la septième fois cette saison. Titulaire lors du match nul face au Stade de Reims (2-2), il a inscrit le deuxième but de son équipe qui aurait pu leur permettre de l’emporter avant qu’ils ne cèdent à l’égalisation rémoise. Un vrai poison pour la défense. Un attaquant type Henri Camara.

En Turquie, à l’instar de Joher Khadim Rassoul qui vise la montée avec Adana Demirspor, Ibrahima Baldé est également dans ce même calcul avec Giresunspor. Seulement que les deux joueurs sont rivaux et leurs équipes, l’une première et l’autre deuxième occupent actuellement les deux places pour la montée en Super League. Et si Joher Khadim Rassoul défend pour son équipe, Ibrahima Baldé pour la tienne et l’a encore montré ce week-end. Lors de la 33e journée du Championnat ce dimanche contre Akhisarspor (3-0), l’attaquant de 32 ans a marqué son 18e but de la saison. Un Killer qui porte vers l’offensive une équipe qui n’a plus goûtée la saveur de la première division de Turquie depuis 44 ans.

Tout comme beaucoup de ses partenaires à l’instar de Pape Matar Sarr voire Pape Ndiaga Yade, mais avec quelque chose de plus, Mamadou Lamine Gueye allait beaucoup trop vite contre Dijon. Le jeune ailier sénégalais était inarrêtable pour son vis-à-vis et latéral, Anibal Chala. D’ailleurs pour son troisième but de la saison en Ligue 1, c’est lui qui a ouvert le score de la rencontre pour lancer Metz vers l’écrasante victoire (5-1). Un plaisir de voir la jeunesse sénégalaise briller en Europe.

