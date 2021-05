Titulaire pour la première fois en Ligue 1 avec Bordeaux, le franco-sénégalais Sékou Mara a donné la victoire à son équipe hier dimanche face à Rennes (1-0). Une performance historique qui lui permet de devenir le plus jeune buteur d’un club en Ligue 1 depuis 2007.

Le jeune joueur a séduit pour ses grands débuts en championnat Français. En effet, pour sa première titularisation en Ligue 1, l’attaquant bordelais a ouvert le score face à Rennes d’Alfred Gomis, permettant à son équipe de récolter une victoire cruciale pour le maintien, ce dimanche dans le cadre de la 35e journée. A 18 ans et 276 jours, Sekou Mara, d’un père sénégalais Aliou Mara, un entrepreneur sénégalais et une d’une mère française, est devenu le plus jeune buteur du club en Ligue 1 depuis 2007 et un certain Gabriel Obertan.

2007 – Buteur à l’âge de 18 ans et 276 jours, Sékou Mara est le plus jeune joueur à marquer avec Bordeaux en Ligue 1 depuis Gabriel Obertan le 11 novembre 2007 contre… Rennes (18 ans et 258 jours). Baptême. #FCGBSRFC — OptaJean (@OptaJean) May 2, 2021

