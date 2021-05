On en était à se demander à qui irait la récompense d’Homme du match AS Pikine – Ndiambour, ce dimanche au stade Alassane Djigo lorsque Landing Sagna scella le sort de la rencontre à la 88ème mn pour décrocher la timbale.

Jusqu’alors, dans ce match cadenassé, trois joueurs avaient semblé surnager : Amath Cissé, le métronome de l’AS Pikine qui, comme de coutume, a été au cœur du jeu même s’il a enregistré un nombre inhabituel de pertes de balles ; Ablaye Diallo, le latéral gauche et capitaine du Ndiambour, sobre, efficace, teigneux et technique et son partenaire de l’entrejeu Moïse Guy A. Wade qui a impressionné par sa clairvoyance et sa technicité.

Mais aucun n’a réellement pesé sur l’issue de la rencontre. C’est alors que le puissant attaquant pikinois Landing Sagna est sorti du banc pour faire pencher la balance du côté de son équipe. 10 minutes lui ont suffi. Entré en jeu à la 78ème mn à la place d’El H. Malick Loum, il a profité de ce que Sidath Sarr le coach du Ndiambour a appelé « une erreur de couverture », pour devancer le portier lougatois Ibra Fall Diakhaté.

LSFP.sn