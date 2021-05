Dans le cadre de la 3ème journée de la zone centre ouest, ce dimanche au Stadium Iba Mar Diop, la Jeanne de Dakar a disposé de l’US Gorée lors du match des mal-classés (32-31).

La dernière rencontre de la 33ème journée de la zone centre ouest a été jouée ce dimanche soir au Stadium Iba Mar Diop, et elle opposait l’union Sportive Goréenne à la Jeanne d’arc de Dakar, 2 formations du bas du tableau qui comptaient chacune 2 défaites en autant de sorties. Au terme d’une partie assez équilibrée entre deux équipes d’égale valeur, la JA s’offre les 3 points de la victoire. Le score de 32 à 31 a sanctionné cette partie, déjà à la mi-temps, la Jeanne d’arc menait d’un point (15-14). Cette dernière, se reprend après 2 défaites et file le bonnet d’âne à son adversaire du jour, qui court toujours après sa première victoire et compte 3 défaites d’affilée.

L’US Gorée peut se consoler avec le titre de MVP décerné à Khassim Tandjigora, auteur de 6 réalisations. Par contre Fakha Diagne de la JA (7 réalisations) à été le meilleur marqueur de cette rencontre.

Xalima