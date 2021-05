En quête d’un successeur de Claude Le Roy, qui avait démissionné de son poste de sélectionneur il y a quelques semaines suite à l’échec de la qualification pour la CAN 2021, la grande instance du Football Togolais vient de nommer Paulo Duarte entraineur de la sélection nationale du Togo. Il a été préféré par la Commission technique chapeautée par le Colonel Guy Akpovy, le président de la Fédération Togolaise de Football (FTF).

Le Portugais a déjà eu en charge des sélections africaines. Il avait été sélectionneur du Burkina Faso entre 2007 et 2012 et entre 2016 et 2019. En 2017, Duarte avait obtenu une troisième place avec le Burkina Faso lors de la CAN 2017 au Gabon. Un pays qu’il connaît aussi pour avoir été à la tête des Panthères en 2012 et 2013.