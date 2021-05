La course de fusion tant attendue entre les chevaux du groupe 2 et du groupe 3, l’attraction de cette 19ème journée, a tourné à l’avantage de Buraax, meilleur cheval du groupe 2.

Ils étaient 16 partants : 7 du groupe 2 et 9 du groupe 3. Après son faux départ, Al Tay a très tôt pris de vitesse ses concurrents et de diriger les affaires. Pour cette course longue de 2.200 m, il fallait de la vitesse et de ‘endurance du côté des chevaux, de la patience et de la stratégie du côté des jockeys.

Al Tay maîtrise la situation et le reste forme un bloc compact sous le contrôle de Mambo King. La course s’emballe. Les concurrents ont pris le haras, d’autres ont préféré la piste pour s’en sortir. C’est alors que Buraax, monté par Omar Sarr Diallo se détachait. Le bloc se disloque. Buraax toujours sur sa ligne augmenté sa vitesse pour plier les 2.200 m en 3mn 02 et remporter sa 6ème victoire dans la groupe 2.

Pour Information, la 20ème journée, prévue le 9 mai, aura lieu à Tivaouane selon le CNG/CH.

Avec Stades