Déjà privé de Idrissa Guèye pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions, prévue ce mardi à Etihad, le PSG pourrait compter une autre absence de taille avant de défier l’ogre Citizen: celle de Kylian Mbappé.

En conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de C1 face à Manchester City, Mauricio Pochettino a concédé qu’il était inquiet pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sera-t-il présent demain à l’Etihad Stadium ? Bien sûr que le champion du monde français sera là mais la question qu’il faut plutôt se poser c’est où sera-t-il dans l’enceinte ? En tribunes, sur le banc ou sur la pelouse ? Le suspense reste entier à l’heure où Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse ce lundi soir. Le joueur fait bel et bien partie du groupe mais est diminué depuis une dizaine de jours et ne semble pas au mieux à en croire les propos de son entraîneur.

«On doit l’évaluer aujourd’hui. Il va faire un entraînement individuel ce soir, on va le tester pour voir comment il est et s’il est disponible ou pas pour demain. On va voir ce soir et ensuite, on prendra la décision. Si je suis inquiet ? Oui bien sûr, on veut tous les joueurs en forme et disponibles pour jouer. On va voir dans les prochaines heures. On a un gros effectif, tous les joueurs peuvent bien faire le boulot. Si Kylian n’est pas disponible, l’équipe a les outils et la qualité pour essayer de gagner, ce qui est l’objectif » a tenté de rassurer l’Argentin en conférence de presse.

«Nous verrons aujourd’hui pour Kylian et nous prendrons une décision demain», prévenait Pochettino, relancé sur le sujet par la presse. Sans Kylian Mbappé, le PSG ne disposerait pas de son arme offensive principale alors que se présente le plus grand défi de sa saison. Des solutions existent entre Mauro Icardi et Moise Kean mais la donne psychologique ne serait pas la même. Le test de ce soir en dira plus au staff médical parisien. Toujours est-il que le Français, et c’est une certitude, ne sera pas à 100 % demain.

