Auteur de quatre buts en six matchs de Championnat, Ismaila Sarr a été élu meilleur joueur du mois d’avril par les fans de Watford.

Six matchs en Championnat, quatre victoires, la montée en Premier League acquise, six buts marqués, deux encaissés. Watford a connu un mois d’avril plus que parfait. Individuellement que collectivement, tous les joueurs de l’équipe de Xisco Muñoz ont bien répondu présents. Il est donc forcément difficile d’en sortir un du lot. Mais, à très juste titre, c’est bien Ismaila Sarr qui a été récompensé par les supporters du Club aux couleurs jaunes et noires, grâce à ses excellentes performances offensives.

Plus que décisif pour Watford

Poison pour les défenses adverses, l’international sénégalais s’est signalé dans ce sprint final de la saison pour hisser Watford en Premier League, un an après la relégation. Buteur lors du match nul du 05 avril face à Middlesbrough (1-1), l’ancien de Génération Foot a porté son équipe quatre jours plus tard contre Reading, en inscrivant un doublé entre la 12e et la 14e minute. Il va ensuite permettre à son équipe de valider officiellement la montée avec son but inscrit sur penalty contre Millwall, le 24 avril.

Six games 🅰️

Four goals ⚽

One incredible month 🏆 🇸🇳 You voted Ismaïla Sarr as your @Sportsbetio Player of the Month! pic.twitter.com/qJfGu0pd9E — Watford Football Club (@WatfordFC) April 30, 2021

