Son contrat arrivant à échéance dans un an, Boulaye Dia l’attaquant de Reims dont le prix était situé aux alentours de 15 ME l’été dernier, verrait deux écuries italiennes prêtes à l’enrôler.

La presse italienne dont La Gazzetta dello Sport affirme ce jeudi que les dirigeants Napolitains apprécient le profil et la polyvalence de Boulaye Dia, auteur de 14 réalisations cette saison et l’un des attaquants les plus en vue du moment en Ligue 1. Le club de Kalidou Koulibaly qui n’a pas compensé numériquement le départ d’un certain Arkadiusz Milik, transféré au mois de janvier à Marseille suit de près le jeune buteur sénégalais dont son contrat avec le Stade Rennais arrivera à expiration en juin 2022.

L’attaquant sénégalais qui dispose d’un bon de sortie aura sans doute l’embarras du choix puisque que média croit savoir que West Ham et la Fiorentina sont également intéressés par Boulaye Dia,

wiwsport.com