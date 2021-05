En ouverture de la 35e journée de Ligue 1 ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille reçoit le Racing Strasbourg (19 heures).

Toujours pas assuré du maintien en Ligue 1, Strasbourg, qui stagne à la 15e place et reste sur deux défaites et un nul, s’attaque à un Olympique de Marseille 6e, requinqué depuis quelques semaines et à la lutte pour la qualification en Ligue Europa. Pour cette rencontre, Habib Diallo a été titularisé par Thierry Laurey alors que Pape Alassane Gueye, annoncé incertain, démarrera sur le banc pour l’OM.

Le onze de Marseille : Mandanda (c) – Balerdi, Gonzalez, Caleta-Car – Lirola, Thauvin, Kamara, Rongier, Nagatomo – Payet, Milik.

Le 𝐗𝐈 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓 choisi par Jorge Sampaoli pour la réception du @RCSA ⚔️🔥 #OMRCSA 🗣 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗟'𝗢𝗠 💙 pic.twitter.com/6ysw87223r — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 30, 2021

Le onze de Strasbourg : Sels – Guilbert, Koné, Mitrovic (c), Djiku, Caci – Bellegarde, Aholou, Liénard – Diallo, Ajorque.

⚔️ #OMRCSA I La compo du Racing pour affronter l'@OM_Officiel ce soir ! x @Numerize 🔴 Le direct commenté ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 30, 2021

wiwsport.com