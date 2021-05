L’ASC Jaraaf connaît son prochain adversaire pour les quarts de finale. Le club de la capitale retrouvera le Coton Sport de Garoua, l’ancien club du coach sénégalais, Lamine Ndiaye, qui pourrait être considéré comme le sosie du Jaraaf au Cameroun.

Premier du groupe C de la phases de poules, l’ASC Jaraaf de Dakar connait désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe CAF, à l’issue du tirage au sort effectué ce vendredi. La formation du coach Cheikh Gueye retrouvera le club camerounais de Garoua, le Coton Sport FC, sorti deuxième du groupe B. Une affiche inédite qui mettra aux prises deux équipes qui ont plus d’un point en commun.

Fondé en 1986 après la descente en deuxième division du club phare de Garoua, l’Etoile Filante, le Coton Sport a pris du temps à s’imposer comme club majeur au Cameroun. Le Coton Sport n’a pu atteindre l’élite du football camerounais qu’en 1992. Et c’est en 1997, que la formation soulèvera son premier titre de champion, 11 ans après sa création. Il va réaliser le back-to-back l’année suivante avant de rester trois ans sans titre de champion. Mais ce n’est qu’en 2003, que le club fort de Garoua va réellement marquer le football camerounais de son empreinte.

Le club va connaître un tournant majeur dans son évolution avec l’arrivée du coach sénégalais, Lamine Ndiaye, sur son banc. De 2000 à 2006, le coach sénégalais mène le Coton Sport au succès avec 5 titres de champion de Cameroun dont 4 consécutifs en six saisons (2001, 2003, 2004, 2005, 2006). En plus des deux Coupes de Cameroun remportées en 2003 et 2004, le coach Ndiaye est passé tout prêt du triplé. Puisqu’en 2003, le Coton Sport a atteint pour la première fois de son histoire, la finale de la Coupe CAF (ancienne compétition organisée par la Confédération Africaine de Football pour les clubs vainqueurs de coupes nationales ou vice-champions nationaux). Et ce, un an après avoir échoué en demi-finale de la même compétition.

Un club camerounais qui n’est pas profane à l’expertise sénégalaise, donc qui devra faire face au club le plus titré du Sénégal, l’ASC Jaraaf de Dakar. En effet, le Coton Sport de Garoua pourrait être considéré comme la jumelle du géant sénégalais au Cameroun. Avec 15 titres de championnat depuis sa création, l’ancien club de Lamine Ndiaye a 3 titres de champions de plus que le Jaraaf qui en compte 12. Côté palmarès de coupes nationales, les Camerounais avec 6 sacres, doivent encore faire du chemin pour atteindre les Sénégalais qui en comptent 15.

Le Coton Sport qui a disputé une finale de Ligue des Champions en 2008, est à ce jour, le deuxième club camerounais le plus titré avec 21 titres, derrière le Canon de Yaoundé (25 titres).

Face à ce géant du football camerounais pour les prochains quarts de finale de la Coupe CAF de cette édition 2020-2021, l’ASC Jaraaf de Dakar qui, pour sa première participation a terminé premier de son groupe, devant le CS Sfaxien, le club qui a remporté le plus de fois la compétition (3), devra s’affichait en vrai Lion pour décrocher le ticket du dernier carré. Le Coton Sport, avec trois victoires en phase de poule dans cet exercice, part favori vers cette double confrontation avec plus d’expérience africaine que les Sénégalais.

🔴 Lui, c’est Lambert Gueme Araina, 22 ans, tête de gondole du @CotonSportFC. 👉 Buteur contre Berkane mercredi passé, c’était son 5e en 12 matchs de coupe #Caf cette saison. 👉 Il est présentement auteur de 7 buts et 3 assists, en seulement 4 matchs de Championnat. Donc… pic.twitter.com/tKCpgARZiT — ADAMA NDIONE (@ndione_ada) April 30, 2021

Le coach Cheikh Gueye et ses hommes feront le déplacement à Garoua le 16 mai prochain pour la manche aller, avant de recevoir les Lions indomptables sept jours plus tard à Thiès, au stade Lat Dior.

